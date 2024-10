Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Allianz Discount-OS (WKN UM3UVJ)

Hurrikan "Milton" hat in der Nacht auf Donnerstag den US-Bundesstaat Florida heimgesucht und große Verwüstung angerichtet. An den Finanzmärkten setzen Anleger darauf, dass der Schaden geringer ausfällt, als man zunächst befürchtet hatte. In den USA und auch in Europa sind Aktien von Versicherern und Rückversicherern gefragt. In Stuttgart wird ein Discount-Call auf die Allianz gekauft.

2. Crowdstrike Discount-OS (WKN MG5FFK)

Crowdstrike scheint sich von dem weitreichenden IT-Ausfall im Juli zu erholen. Die Analysten von TD Cowen weisen darauf hin, dass eine signifikante Kundenabwanderung nicht zu erwarten ist und dass es unwahrscheinlich ist, dass Microsoft die Beziehungen zu dem Cybersicherheitsunternehmen kappen wird. In Stuttgart teilt man diesen Optimismus und kauft einen Discount Call.

3. Vonovia Discount-OS (WKN MG5X9C)

Zinsen zogen in den USA und Europa in den vergangenen Tagen an, was zu einer Konsolidierung im Immobiliensektor führte. Vonovia hat auf einen Monat knapp sechs Prozent einbüßen müssen. Das grundsätzliche Umfeld für die Aktien bleibt allerdings günstig. Goldman-Analyst Jonathan Kownator hat das Kursziel für Vonovia von 41,90 auf 42,70 Euro erhöht. Die Einstufung bleibt unverändert auf "Buy". Derivateanleger kaufen einen Discount-Call.

Euwax Sentiment Index

Vor den Inflationsdaten um 14.30 Uhr in den USA herrscht auch in Frankfurt tendenziell Zurückhaltung. Der DAX fiel am Morgen unter 19.200 Punkte, was in Stuttgart gekauft wurde. Das Sentiment lag bei Plus 50 stark im positiven Bereich. Danach fiel das Sentiment auf die Nulllinie, womit weiterhin Zurückhaltung herrscht.

