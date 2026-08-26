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26.08.2026 11:59:38

Börse Stuttgart: USA verschärfen Iran-Sanktionen: Ölpreise fallen um 4 Prozent

Täglicher Marktbericht Börse Stuttgart 26.08.2026 | 11:03 Uhr, erstellt von: Steffen Heizereder

USA verschärfen Iran-Sanktionen: Ölpreise fallen um vier Prozent

Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel am Dienstag um 3,9 Prozent auf 88,58 US-Dollar - der stärkste Tagesrückgang seit über einer Woche. Die amerikanische Sorte WTI verlor 3,1 Prozent auf 82,36 Dollar. Bereits am Montag hatte Brent mehr als zwei Prozent verloren und liegt auch heute im Minus. Seit dem Wochenhoch hat sich die Nordseesorte damit um rund zehn Prozent verbilligt.

Auslöser war laut Reuters eine Ausweitung der US-Sanktionen gegen Iran. Die Märkte werteten den verstärkten wirtschaftlichen Druck als Signal, dass Washington derzeit auf ökonomische statt auf militärische Mittel setzt - was aus Sicht der Ölhändler die Gefahr eines unmittelbaren Angebotsausfalls am Persischen Golf verringert, berichtete die Nachrichtenagentur. Unterstützt wurde die Entspannung durch Gespräche zwischen Iran und Oman über eine temporäre gemeinsame Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus.

Die Wasserstraße ist seit Anfang Juli erneut faktisch geschlossen. Die Internationale Energieagentur hatte in ihrem August-Bericht die globale Ölnachfrage für 2026 deutlich nach unten korrigiert. Weil die Hormus-Blockade internationale Lieferketten unterbricht und die Treibstoffpreise hoch bleiben, rechnet die Agentur nun mit einem Nachfragerückgang von 1,6 Millionen Barrel pro Tag im Gesamtjahr. Gleichzeitig fällt aber auch das Angebot - und zwar stärker: Die weltweite Ölförderung liegt laut IEA 4,3 Millionen Barrel pro Tag unter dem Vorjahresniveau. Erst im vierten Quartal 2026 erwartet die Agentur eine Rückkehr zum Nachfragewachstum.

Der DAX notiert am Mittwochvormittag nahezu unverändert bei rund 26.275 Punkten. In New York legte der S&P 500 gestern um 0,3 Prozent auf 7.677 Punkte zu. Rückenwind lieferten dort sinkende Anleiherenditen: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um sieben Basispunkte auf 4,625 Prozent. Im Fokus steht heute der Quartalsbericht des Chipkonzerns Nvidia nach US-Börsenschluss.

Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. © Börse Stuttgart Group 2026.

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