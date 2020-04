Börse Tokio schließt etwas fester - In Schanghai zeigen die Kurse letztlich nach unten

In Japan haben Aktien am Freitag etwas fester geschlossen.

Angeführt wurde die leichte Aufwärtsbewegung von Papieren aus dem Bankensektor. Sie hatten bei der jüngsten Erholung noch hinterhergehinkt. Der Nikkei 225 -Index legte um 0,8 Prozent auf 19.498,5 Punkte zu.

Die Investoren konzentrieren sich auf alle neuen Entwicklungen in Bezug auf die mit dem Coronavirus zusammenhängenden Kontaktbeschränkungen in Japan und mögliche Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne.

An der Börse in Schanghai zeigten die Kurse nach einer minimalen Erholung zu Handelsbeginn per saldo nach unten. Der Shanghai Composite-Index schloss 1,0 Prozent schwächer bei 2.796,63 Punkten.

Die Märkte in Hongkong waren am Karfreitag geschlossen, ebenso wie die meisten anderen globalen Märkte, einschließlich der Wall Street.

