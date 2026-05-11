Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
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11.05.2026 17:58:50
Börse Wien: Anleger lassen ATX Prime schlussendlich steigen
Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,87 Prozent stärker bei 2 935,32 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,049 Prozent stärker bei 2 911,44 Punkten, nach 2 910,02 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 939,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 909,48 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der ATX Prime 2 877,67 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, stand der ATX Prime bei 2 883,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 2 171,15 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 3,15 Prozent auf 47,22 EUR), Frequentis (+ 2,86 Prozent auf 82,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,54 Prozent auf 34,35 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,19 Prozent auf 102,80 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,94 Prozent auf 68,30 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-7,34 Prozent auf 10,10 EUR), Rosenbauer (-2,33 Prozent auf 58,60 EUR), AMAG (-2,12 Prozent auf 27,70 EUR), STRABAG SE (-0,86 Prozent auf 91,80 EUR) und ZUMTOBEL (-0,83 Prozent auf 3,58 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 462 303 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,394 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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