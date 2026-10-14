OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX Prime im Blick
|
14.10.2026 15:59:07
Börse Wien: Anleger lassen ATX Prime steigen
Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,05 Prozent fester bei 3 254,60 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 252,82 Punkten in den Handel, nach 3 252,82 Punkten am Vortag.
Bei 3 248,05 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 271,90 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 319,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 198,48 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 2 342,16 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,44 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 7,92 Prozent auf 2,18 EUR), Lenzing (+ 4,70 Prozent auf 11,14 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,24 Prozent auf 4,10 EUR), voestalpine (+ 2,10 Prozent auf 44,80 EUR) und Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,58 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-5,31 Prozent auf 0,46 EUR), Polytec (-1,72 Prozent auf 5,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,51 Prozent auf 3,92 EUR), Raiffeisen (-1,40 Prozent auf 56,50 EUR) und UNIQA Insurance (-1,39 Prozent auf 17,02 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 355 218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,613 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisen
|
09:28
|Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
14.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX schließt im Minus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Optimismus in Wien: ATX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Wien: Anleger lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Optimismus in Wien: ATX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|110,40
|-0,81%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,50
|-0,51%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,95
|0,00%
|Lenzing AG
|11,12
|0,00%
|OMV AG
|73,35
|-1,21%
|Polytec
|5,74
|-0,35%
|Raiffeisen
|56,00
|-0,88%
|UNIQA Insurance AG
|17,20
|1,78%
|voestalpine AG
|44,18
|0,05%
|Warimpex
|0,47
|-4,90%
|Wienerberger AG
|16,06
|3,15%
|Wolford AG
|1,96
|-10,09%
|ZUMTOBEL AG
|4,10
|0,74%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 208,52
|-1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: Dow freundlich -- ATX deutlich schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts tendiert. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.