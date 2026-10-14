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ATX Prime im Blick 14.10.2026 15:59:07

Börse Wien: Anleger lassen ATX Prime steigen

Börse Wien: Anleger lassen ATX Prime steigen

Der ATX Prime zeigt sich am Mittwochnachmittag wenig bewegt.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,05 Prozent fester bei 3 254,60 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 252,82 Punkten in den Handel, nach 3 252,82 Punkten am Vortag.

Bei 3 248,05 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 271,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 319,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 198,48 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 2 342,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,44 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 7,92 Prozent auf 2,18 EUR), Lenzing (+ 4,70 Prozent auf 11,14 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,24 Prozent auf 4,10 EUR), voestalpine (+ 2,10 Prozent auf 44,80 EUR) und Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,58 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-5,31 Prozent auf 0,46 EUR), Polytec (-1,72 Prozent auf 5,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,51 Prozent auf 3,92 EUR), Raiffeisen (-1,40 Prozent auf 56,50 EUR) und UNIQA Insurance (-1,39 Prozent auf 17,02 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 355 218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,613 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Wolford AG 1,96 -10,09% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,10 0,74% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 208,52 -1,28%

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