EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|ATX-Performance
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05.05.2026 17:58:48
Börse Wien: Anleger lassen ATX zum Ende des Dienstagshandels steigen
Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,11 Prozent höher bei 5 800,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 165,348 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,059 Prozent auf 5 740,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 736,62 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 807,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 724,02 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der ATX auf 5 457,38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 637,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 187,21 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,38 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 972,19 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 4,94 Prozent auf 44,20 EUR), STRABAG SE (+ 3,60 Prozent auf 92,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,48 Prozent auf 101,00 EUR), Palfinger (+ 1,75 Prozent auf 34,90 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,74 Prozent auf 64,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Raiffeisen (-4,05 Prozent auf 43,12 EUR), Österreichische Post (-2,20 Prozent auf 31,05 EUR), CA Immobilien (-1,82 Prozent auf 27,00 EUR), Verbund (-0,32 Prozent auf 62,30 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,70 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 488 129 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,588 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,45 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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