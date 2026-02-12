CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 12.02.2026 15:59:29

Börse Wien: ATX am Donnerstagnachmittag im Minus

Börse Wien: ATX am Donnerstagnachmittag im Minus

Der ATX fällt am Donnerstag.

Um 15:42 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 5 778,01 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 166,292 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 5 807,30 Punkte an der Kurstafel, nach 5 807,55 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 769,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 835,02 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 440,34 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Stand von 4 931,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 964,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,96 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 835,02 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 314,88 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit DO (+ 9,11 Prozent auf 206,00 EUR), voestalpine (+ 1,74 Prozent auf 45,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,74 Prozent auf 35,10 EUR), PORR (+ 0,65 Prozent auf 38,85 EUR) und CA Immobilien (+ 0,55 Prozent auf 25,62 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-3,61 Prozent auf 60,10 EUR), BAWAG (-2,50 Prozent auf 136,40 EUR), Vienna Insurance (-2,16 Prozent auf 63,50 EUR), STRABAG SE (-2,05 Prozent auf 91,00 EUR) und AT S (AT&S) (-1,75 Prozent auf 50,60 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 547 729 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,826 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,21 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten