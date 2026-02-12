Börse Wien: ATX am Donnerstagnachmittag im Minus

Um 15:42 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 5 778,01 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 166,292 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 5 807,30 Punkte an der Kurstafel, nach 5 807,55 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 769,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 835,02 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 440,34 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Stand von 4 931,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 964,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,96 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 835,02 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 314,88 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit DO (+ 9,11 Prozent auf 206,00 EUR), voestalpine (+ 1,74 Prozent auf 45,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,74 Prozent auf 35,10 EUR), PORR (+ 0,65 Prozent auf 38,85 EUR) und CA Immobilien (+ 0,55 Prozent auf 25,62 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-3,61 Prozent auf 60,10 EUR), BAWAG (-2,50 Prozent auf 136,40 EUR), Vienna Insurance (-2,16 Prozent auf 63,50 EUR), STRABAG SE (-2,05 Prozent auf 91,00 EUR) und AT S (AT&S) (-1,75 Prozent auf 50,60 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 547 729 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,826 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,21 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at