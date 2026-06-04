Börse Wien: ATX am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone

Um 15:41 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,41 Prozent auf 6 121,13 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 172,511 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 096,17 Punkte an der Kurstafel, nach 6 096,17 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 129,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 071,70 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,433 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 04.05.2026, den Wert von 5 736,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der ATX 5 515,85 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, stand der ATX noch bei 4 396,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,38 Prozent nach oben. 6 167,48 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 2,82 Prozent auf 48,14 EUR), BAWAG (+ 2,10 Prozent auf 150,50 EUR), Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 24,14 EUR), Verbund (+ 1,90 Prozent auf 59,05 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,37 Prozent auf 17,76 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-6,18 Prozent auf 142,80 EUR), OMV (-1,87 Prozent auf 62,90 EUR), CA Immobilien (-0,83 Prozent auf 23,95 EUR), EVN (-0,70 Prozent auf 28,55 EUR) und Palfinger (-0,59 Prozent auf 33,85 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 180 925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,928 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,54 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at