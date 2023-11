Börse Wien: ATX am Mittag stärker

Für den ATX geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,56 Prozent auf 3 121,54 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 105,828 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,020 Prozent fester bei 3 074,09 Punkten, nach 3 073,47 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 130,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 074,09 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,35 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.10.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 128,03 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 3 181,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, wies der ATX einen Wert von 2 971,59 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,21 Prozent nach unten. Bei 3 560,30 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 11,34 Prozent auf 26,32 EUR), Andritz (+ 6,64 Prozent auf 45,00 EUR), Lenzing (+ 4,23 Prozent auf 38,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,66 Prozent auf 113,40 EUR) und Wienerberger (+ 3,40 Prozent auf 23,72 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-0,97 Prozent auf 81,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,66 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 25,15 EUR), Erste Group Bank (+ 0,45 Prozent auf 33,83 EUR) und EVN (+ 0,58 Prozent auf 26,00 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 166 630 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 28,488 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 11,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at