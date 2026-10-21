Andritz Aktie

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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Kursentwicklung 21.10.2026 12:27:07

Börse Wien: ATX am Mittwochmittag in der Gewinnzone

Börse Wien: ATX am Mittwochmittag in der Gewinnzone

Das macht der ATX heute.

Um 12:09 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,60 Prozent auf 6 491,94 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 186,196 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 6 457,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 452,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 6 452,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 522,56 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,991 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der ATX auf 6 900,56 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 511,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 626,24 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,30 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,36 Prozent auf 166,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,17 Prozent auf 70,70 EUR), PORR (+ 2,11 Prozent auf 31,45 EUR), Raiffeisen (+ 1,05 Prozent auf 57,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 17,36 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-0,74 Prozent auf 16,07 EUR), Verbund (-0,53 Prozent auf 65,20 EUR), CA Immobilien (-0,46 Prozent auf 21,45 EUR), Andritz (+ 0,00 Prozent auf 80,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,00 Prozent auf 101,40 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 136 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,846 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,33 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,39 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 76,60 -4,25% Andritz AG
AT & S (AT&S) 140,40 -18,56% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,50 0,00% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 104,70 -6,18% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 10,60 -0,19% Lenzing AG
OMV AG 72,55 -2,42% OMV AG
Österreichische Post AG 30,95 0,32% Österreichische Post AG
PORR AG 31,20 -2,65% PORR AG
Raiffeisen 55,75 -5,51% Raiffeisen
STRABAG SE 98,70 -3,99% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 17,04 -3,07% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 67,10 1,59% Verbund AG
Vienna Insurance 70,00 -1,55% Vienna Insurance
Wienerberger AG 16,25 0,93% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 263,95 -4,60%

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