Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Kursentwicklung
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21.10.2026 12:27:07
Börse Wien: ATX am Mittwochmittag in der Gewinnzone
Um 12:09 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,60 Prozent auf 6 491,94 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 186,196 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 6 457,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 452,99 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 6 452,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 522,56 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,991 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der ATX auf 6 900,56 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 511,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 626,24 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,30 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.
ATX-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,36 Prozent auf 166,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,17 Prozent auf 70,70 EUR), PORR (+ 2,11 Prozent auf 31,45 EUR), Raiffeisen (+ 1,05 Prozent auf 57,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 17,36 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-0,74 Prozent auf 16,07 EUR), Verbund (-0,53 Prozent auf 65,20 EUR), CA Immobilien (-0,46 Prozent auf 21,45 EUR), Andritz (+ 0,00 Prozent auf 80,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,00 Prozent auf 101,40 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 136 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,846 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,33 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,39 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
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|25.02.25
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|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|76,60
|-4,25%
|AT & S (AT&S)
|140,40
|-18,56%
|CA Immobilien
|21,50
|0,00%
|Erste Group Bank AG
|104,70
|-6,18%
|Lenzing AG
|10,60
|-0,19%
|OMV AG
|72,55
|-2,42%
|Österreichische Post AG
|30,95
|0,32%
|PORR AG
|31,20
|-2,65%
|Raiffeisen
|55,75
|-5,51%
|STRABAG SE
|98,70
|-3,99%
|UNIQA Insurance AG
|17,04
|-3,07%
|Verbund AG
|67,10
|1,59%
|Vienna Insurance
|70,00
|-1,55%
|Wienerberger AG
|16,25
|0,93%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 263,95
|-4,60%
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