Börse Wien: ATX-Anleger greifen mittags zu

Derzeit wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Am Dienstag legt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,35 Prozent auf 5 316,95 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 155,164 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent stärker bei 5 299,09 Punkten in den Handel, nach 5 298,49 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 321,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 297,09 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 701,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 177,59 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 307,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,650 Prozent abwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 2,95 Prozent auf 62,90 EUR), OMV (+ 1,67 Prozent auf 60,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,63 Prozent auf 14,98 EUR), EVN (+ 1,63 Prozent auf 28,10 EUR) und Verbund (+ 1,35 Prozent auf 67,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-1,14 Prozent auf 52,10 EUR), BAWAG (-0,99 Prozent auf 119,90 EUR), Andritz (-0,71 Prozent auf 62,95 EUR), Österreichische Post (-0,60 Prozent auf 33,25 EUR) und CA Immobilien (-0,40 Prozent auf 24,70 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX weist die Verbund-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 173 170 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,496 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,52 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at