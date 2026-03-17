BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|ATX-Performance im Fokus
|
17.03.2026 12:27:00
Börse Wien: ATX-Anleger greifen mittags zu
Am Dienstag legt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,35 Prozent auf 5 316,95 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 155,164 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent stärker bei 5 299,09 Punkten in den Handel, nach 5 298,49 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 321,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 297,09 Punkten lag.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 17.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 701,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 177,59 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 307,65 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,650 Prozent abwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 2,95 Prozent auf 62,90 EUR), OMV (+ 1,67 Prozent auf 60,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,63 Prozent auf 14,98 EUR), EVN (+ 1,63 Prozent auf 28,10 EUR) und Verbund (+ 1,35 Prozent auf 67,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-1,14 Prozent auf 52,10 EUR), BAWAG (-0,99 Prozent auf 119,90 EUR), Andritz (-0,71 Prozent auf 62,95 EUR), Österreichische Post (-0,60 Prozent auf 33,25 EUR) und CA Immobilien (-0,40 Prozent auf 24,70 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX weist die Verbund-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 173 170 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,496 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,52 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BAWAG
|
17:59
|Dienstagshandel in Wien: ATX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Wien: ATX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.03.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
16.03.26
|ATX aktuell: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Aufschläge in Wien: ATX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)