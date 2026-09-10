Börse Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Der ATX bleibt auch am Donnerstag in der Gewinnzone.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,20 Prozent fester bei 6 873,78 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 194,548 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,028 Prozent auf 6 858,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 859,91 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 887,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 853,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,204 Prozent nach oben. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 6 653,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 968,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der ATX 4 629,42 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 28,44 Prozent aufwärts. Bei 6 910,60 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 0,99 Prozent auf 71,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,98 Prozent auf 18,46 EUR), PORR (+ 0,82 Prozent auf 36,85 EUR), Erste Group Bank (+ 0,74 Prozent auf 122,90 EUR) und Raiffeisen (+ 0,68 Prozent auf 66,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-1,16 Prozent auf 29,95 EUR), AT S (AT&S) (-1,06 Prozent auf 167,40 EUR), Lenzing (-0,88 Prozent auf 22,45 EUR), Wienerberger (-0,85 Prozent auf 18,67 EUR) und DO (-0,70 Prozent auf 198,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 47 720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 48,013 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,73 erwartet. Mit 6,54 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at