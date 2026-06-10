Börse Wien: ATX beginnt Handel mit Verlusten

Am Mittwoch gibt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 6 000,64 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,717 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent tiefer bei 6 008,10 Punkten, nach 6 008,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 021,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 998,06 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 1,37 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 883,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, notierte der ATX bei 5 452,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der ATX bei 4 394,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,12 Prozent. Bei 6 167,48 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell DO (+ 1,36 Prozent auf 179,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,99 Prozent auf 61,00 EUR), PORR (+ 0,92 Prozent auf 38,60 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,60 EUR) und Andritz (+ 0,66 Prozent auf 76,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Wienerberger (-2,35 Prozent auf 22,48 EUR), AT S (AT&S) (-2,18 Prozent auf 134,40 EUR), voestalpine (-1,32 Prozent auf 44,96 EUR), OMV (-0,51 Prozent auf 58,00 EUR) und Verbund (-0,34 Prozent auf 59,45 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 57 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,190 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at