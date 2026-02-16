Börse Wien: ATX bewegt sich nachmittags im Plus

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,56 Prozent fester bei 5 654,09 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 162,162 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 622,41 Punkte an der Kurstafel, nach 5 622,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 613,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 677,34 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, notierte der ATX bei 5 470,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 4 853,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 4 083,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,65 Prozent nach oben. Bei 5 835,02 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Punkte.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 5,65 Prozent auf 95,30 EUR), PORR (+ 3,80 Prozent auf 39,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,63 Prozent auf 50,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,92 Prozent auf 15,94 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,91 Prozent auf 64,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Verbund (-2,31 Prozent auf 57,05 EUR), Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 41,04 EUR), Wienerberger (-0,72 Prozent auf 30,30 EUR), DO (-0,72 Prozent auf 208,00 EUR) und Österreichische Post (-0,43 Prozent auf 34,55 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145 197 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,612 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

