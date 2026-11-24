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24.11.2026 12:26:32
Börse Wien: ATX fällt am Mittag zurück
Am Dienstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,52 Prozent leichter bei 6 309,28 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 181,704 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,123 Prozent stärker bei 6 349,82 Punkten, nach 6 342,01 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 372,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 298,36 Zählern.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6 270,26 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 6 617,52 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 4 887,18 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,89 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,03 Prozent auf 19,54 EUR), Verbund (+ 1,01 Prozent auf 69,95 EUR), PORR (+ 1,00 Prozent auf 35,40 EUR) und EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-4,54 Prozent auf 105,20 EUR), Lenzing (-1,74 Prozent auf 9,58 EUR), Andritz (-1,38 Prozent auf 78,70 EUR), Wienerberger (-1,18 Prozent auf 15,04 EUR) und voestalpine (-1,08 Prozent auf 32,92 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 197 312 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,71 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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