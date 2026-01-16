Erste Group Bank Aktie
Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück
Der ATX schloss nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 5 470,33 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 158,346 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 5 470,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 471,02 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 477,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 441,80 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der ATX auf 5 173,28 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der ATX mit 4 675,21 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der ATX bei 3 725,56 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,22 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 477,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 343,46 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,38 Prozent auf 36,60 EUR), BAWAG (+ 1,79 Prozent auf 136,50 EUR), Verbund (+ 0,71 Prozent auf 63,45 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,51 Prozent auf 15,68 EUR) und OMV (+ 0,25 Prozent auf 49,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-4,59 Prozent auf 32,20 EUR), Wienerberger (-2,59 Prozent auf 28,62 EUR), voestalpine (-2,12 Prozent auf 38,76 EUR), Lenzing (-1,35 Prozent auf 25,55 EUR) und CPI Europe (-0,87 Prozent auf 15,92 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verbund-Aktie. 372 006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,506 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,03 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
