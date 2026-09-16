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ATX-Kursverlauf 16.09.2026 17:58:53

Börse Wien: ATX legt zum Handelsende zu

Börse Wien: ATX legt zum Handelsende zu

Der ATX gewann letztendlich an Wert.

Zum Handelsschluss stieg der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,95 Prozent auf 6 810,44 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 191,148 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,068 Prozent stärker bei 6 751,09 Punkten in den Handel, nach 6 746,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 821,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 747,12 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der ATX auf 6 733,16 Punkte taxiert. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Stand von 6 445,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4 577,95 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27,26 Prozent aufwärts. Bei 6 914,35 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 3,43 Prozent auf 64,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,26 Prozent auf 158,20 EUR), Verbund (+ 2,83 Prozent auf 61,70 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 45,92 EUR) und STRABAG SE (+ 2,26 Prozent auf 108,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-1,85 Prozent auf 191,20 EUR), OMV (-0,76 Prozent auf 71,90 EUR), CA Immobilien (-0,66 Prozent auf 22,60 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,05 EUR) und Erste Group Bank (-0,25 Prozent auf 118,20 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 383 448 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 46,575 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,42 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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