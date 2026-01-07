Verbund Aktie
|ATX-Performance im Blick
|
07.01.2026 09:28:48
Börse Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent leichter bei 5 394,50 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 157,933 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 5 416,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 415,39 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 5 394,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 418,39 Zähler.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 0,803 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 081,82 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 4 703,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, notierte der ATX bei 3 648,01 Punkten.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 1,34 Prozent auf 82,90 EUR), voestalpine (+ 1,14 Prozent auf 38,92 EUR), Wienerberger (+ 0,66 Prozent auf 30,32 EUR), Andritz (+ 0,51 Prozent auf 68,65 EUR) und Verbund (+ 0,48 Prozent auf 62,65 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil OMV (-1,65 Prozent auf 47,64 EUR), AT S (AT&S) (-1,32 Prozent auf 33,70 EUR), BAWAG (-1,05 Prozent auf 131,70 EUR), Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,60 EUR) und Raiffeisen (-0,84 Prozent auf 37,98 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 52 596 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Mit 9,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
