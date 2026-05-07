Börse Wien: ATX legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,81 Prozent auf 6 016,20 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 164,813 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,017 Prozent höher bei 5 968,79 Punkten, nach 5 967,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 018,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 967,80 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,81 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, wies der ATX einen Stand von 5 443,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 5 665,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der ATX einen Wert von 4 233,63 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,92 Prozent auf 106,60 EUR), Lenzing (+ 3,33 Prozent auf 24,85 EUR), Raiffeisen (+ 2,48 Prozent auf 46,32 EUR), Palfinger (+ 1,82 Prozent auf 36,40 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,62 Prozent auf 100,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-1,87 Prozent auf 34,15 EUR), OMV (-1,48 Prozent auf 59,95 EUR), Verbund (-1,07 Prozent auf 60,35 EUR), CA Immobilien (-0,90 Prozent auf 27,45 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 28,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,685 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at