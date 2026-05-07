Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Performance 07.05.2026 09:29:01

Börse Wien: ATX legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Börse Wien: ATX legt zum Start des Donnerstagshandels zu

ATX-Handel am Donnerstagmorgen.

Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,81 Prozent auf 6 016,20 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 164,813 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,017 Prozent höher bei 5 968,79 Punkten, nach 5 967,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 018,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 967,80 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,81 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, wies der ATX einen Stand von 5 443,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 5 665,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der ATX einen Wert von 4 233,63 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,92 Prozent auf 106,60 EUR), Lenzing (+ 3,33 Prozent auf 24,85 EUR), Raiffeisen (+ 2,48 Prozent auf 46,32 EUR), Palfinger (+ 1,82 Prozent auf 36,40 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,62 Prozent auf 100,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-1,87 Prozent auf 34,15 EUR), OMV (-1,48 Prozent auf 59,95 EUR), Verbund (-1,07 Prozent auf 60,35 EUR), CA Immobilien (-0,90 Prozent auf 27,45 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 28,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,685 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Nachrichten