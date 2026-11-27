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27.11.2026 09:28:52
Börse Wien: ATX legt zum Start zu
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,55 Prozent höher bei 6 200,39 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 177,105 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent stärker bei 6 105,73 Punkten in den Handel, nach 6 105,56 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 209,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 105,62 Punkten.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,077 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6 429,63 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 6 676,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 983,27 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,86 Prozent aufwärts. Bei 7 043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,45 Prozent auf 102,60 EUR), Andritz (+ 3,23 Prozent auf 80,00 EUR), PORR (+ 2,79 Prozent auf 35,00 EUR), voestalpine (+ 2,71 Prozent auf 34,10 EUR) und Raiffeisen (+ 2,67 Prozent auf 57,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Wienerberger (-1,71 Prozent auf 15,48 EUR), Vienna Insurance (-0,28 Prozent auf 72,10 EUR), DO (-0,22 Prozent auf 224,00 EUR), Verbund (-0,21 Prozent auf 69,85 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 30,35 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 50 753 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,554 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,03 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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