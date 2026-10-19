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19.10.2026 15:58:48
Börse Wien: ATX nachmittags in der Verlustzone
Am Montag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,23 Prozent schwächer bei 6 476,73 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 187,261 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,006 Prozent leichter bei 6 556,91 Punkten, nach 6 557,32 Punkten am Vortag.
Bei 6 474,52 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 557,44 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 6 798,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 6 364,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 578,37 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 21,02 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 0,68 Prozent auf 74,25 EUR), voestalpine (-0,27 Prozent auf 44,32 EUR), Vienna Insurance (-0,44 Prozent auf 67,40 EUR), Palfinger (-0,55 Prozent auf 27,10 EUR) und DO (-0,91 Prozent auf 195,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 168,60 EUR), BAWAG (-2,61 Prozent auf 163,90 EUR), CA Immobilien (-2,54 Prozent auf 21,10 EUR), Andritz (-2,47 Prozent auf 79,10 EUR) und PORR (-2,10 Prozent auf 30,35 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 194 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,768 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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