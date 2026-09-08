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08.09.2026 15:58:32
Börse Wien: ATX notiert am Nachmittag im Minus
Am Dienstag sinkt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,42 Prozent auf 6 876,11 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 193,102 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent tiefer bei 6 904,78 Punkten in den Handel, nach 6 905,36 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 907,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6 812,80 Einheiten.
ATX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 652,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 005,89 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 08.09.2025, mit 4 646,82 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 28,48 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 910,60 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 1,42 Prozent auf 60,70 EUR), Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 64,55 EUR), EVN (+ 1,21) Prozent auf 29,25 EUR), Österreichische Post (+ 1,11 Prozent auf 31,90 EUR) und STRABAG SE (+ 0,91 Prozent auf 100,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,47 Prozent auf 165,80 EUR), Vienna Insurance (-2,16 Prozent auf 72,60 EUR), Erste Group Bank (-1,52 Prozent auf 122,70 EUR), voestalpine (-1,10 Prozent auf 46,60 EUR) und UNIQA Insurance (-0,87 Prozent auf 18,30 EUR) unter Druck.
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 121 737 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48,129 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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