ATX-Kursverlauf 12.01.2026 12:27:25

Börse Wien: ATX präsentiert sich am Mittag schwächer

Börse Wien: ATX präsentiert sich am Mittag schwächer

Das macht der ATX am ersten Tag der Woche.

Am Montag sinkt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,30 Prozent auf 5 387,03 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 157,849 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 5 403,40 Punkte an der Kurstafel, nach 5 403,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 410,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 365,42 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, lag der ATX bei 5 103,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 4 666,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 651,51 Punkten gehandelt.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,80 Prozent auf 32,75 EUR), Österreichische Post (+ 1,41 Prozent auf 32,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,08 Prozent auf 32,85 EUR), STRABAG SE (+ 0,87 Prozent auf 81,50 EUR) und Andritz (+ 0,50 Prozent auf 69,75 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil EVN (-1,60 Prozent auf 27,70 EUR), DO (-1,38 Prozent auf 215,00 EUR), PORR (-1,34 Prozent auf 33,25 EUR), Wienerberger (-0,94 Prozent auf 29,44 EUR) und voestalpine (-0,90 Prozent auf 39,42 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 78 703 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,001 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 8,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
ATX 5 396,42 -0,13%

