Börse Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Der ATX befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,28 Prozent auf 3 404,63 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 109,014 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent leichter bei 3 394,92 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 395,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 383,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 420,50 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,064 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Wert von 3 344,38 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, bei 3 252,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 487,92 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,217 Prozent. Bei 3 489,80 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 2,43 Prozent auf 41,79 EUR), Vienna Insurance (+ 1,72 Prozent auf 26,65 EUR), Raiffeisen (+ 0,86 Prozent auf 19,93 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,77 Prozent auf 7,90 EUR) und Andritz (+ 0,41 Prozent auf 60,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Wienerberger (-1,60 Prozent auf 32,08 EUR), Lenzing (-1,29 Prozent auf 30,50 EUR), AT S (AT&S) (-1,28 Prozent auf 20,08 EUR), Telekom Austria (-1,23 Prozent auf 8,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,00 Prozent auf 118,60 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 897 529 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 21,887 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at