BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 17.07.2026 15:58:35

Börse Wien: ATX präsentiert sich leichter

Börse Wien: ATX präsentiert sich leichter

Der ATX notiert am Freitag im Minus.

Am Freitag tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2,00 Prozent schwächer bei 6 330,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 180,355 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 6 459,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 459,67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 461,46 Punkte, das Tagestief hingegen 6 319,45 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 2,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 568,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, betrug der ATX-Kurs 5 957,70 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4 486,49 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 18,29 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 2,20 Prozent auf 25,55 EUR), CA Immobilien (+ 2,13 Prozent auf 24,00 EUR), EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,55 EUR), Verbund (+ 1,37 Prozent auf 59,35 EUR) und OMV (+ 1,06 Prozent auf 62,15 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-9,62 Prozent auf 157,80 EUR), Raiffeisen (-4,02 Prozent auf 52,50 EUR), Erste Group Bank (-3,23 Prozent auf 111,00 EUR), voestalpine (-2,78 Prozent auf 44,02 EUR) und BAWAG (-2,75 Prozent auf 169,60 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 194 408 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,628 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,40 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten