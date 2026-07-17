Börse Wien: ATX präsentiert sich leichter

Am Freitag tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2,00 Prozent schwächer bei 6 330,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 180,355 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 6 459,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 459,67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 461,46 Punkte, das Tagestief hingegen 6 319,45 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 2,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 568,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, betrug der ATX-Kurs 5 957,70 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4 486,49 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 18,29 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 2,20 Prozent auf 25,55 EUR), CA Immobilien (+ 2,13 Prozent auf 24,00 EUR), EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,55 EUR), Verbund (+ 1,37 Prozent auf 59,35 EUR) und OMV (+ 1,06 Prozent auf 62,15 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-9,62 Prozent auf 157,80 EUR), Raiffeisen (-4,02 Prozent auf 52,50 EUR), Erste Group Bank (-3,23 Prozent auf 111,00 EUR), voestalpine (-2,78 Prozent auf 44,02 EUR) und BAWAG (-2,75 Prozent auf 169,60 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 194 408 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,628 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,40 Prozent.

Redaktion finanzen.at