ATX

5 243,97
-3,24
-0,06 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Entwicklung 29.12.2025 12:26:52

Börse Wien: ATX präsentiert sich mittags leichter

Börse Wien: ATX präsentiert sich mittags leichter

Am Mittag agieren die Anleger in Wien vorsichtiger.

Um 12:08 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,14 Prozent auf 5 240,06 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 153,843 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,034 Prozent stärker bei 5 249,01 Punkten, nach 5 247,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 228,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 249,59 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 5 009,77 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 4 646,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 3 630,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 43,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 252,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 2,67 Prozent auf 23,10 EUR), voestalpine (+ 1,18 Prozent auf 37,74 EUR), Wienerberger (+ 1,06 Prozent auf 30,38 EUR), CA Immobilien (+ 0,44 Prozent auf 22,76 EUR) und Raiffeisen (+ 0,37 Prozent auf 37,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Vienna Insurance (-3,03 Prozent auf 64,00 EUR), UNIQA Insurance (-1,81 Prozent auf 15,18 EUR), EVN (-1,66 Prozent auf 26,70 EUR), STRABAG SE (-1,38 Prozent auf 78,60 EUR) und Andritz (-0,83 Prozent auf 65,50 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 185 696 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 39,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

2025 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 243,97 -0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen