Börse Wien: ATX präsentiert sich mittags leichter
Um 12:08 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,14 Prozent auf 5 240,06 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 153,843 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,034 Prozent stärker bei 5 249,01 Punkten, nach 5 247,21 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 228,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 249,59 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 5 009,77 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 4 646,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 3 630,48 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 43,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 252,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 2,67 Prozent auf 23,10 EUR), voestalpine (+ 1,18 Prozent auf 37,74 EUR), Wienerberger (+ 1,06 Prozent auf 30,38 EUR), CA Immobilien (+ 0,44 Prozent auf 22,76 EUR) und Raiffeisen (+ 0,37 Prozent auf 37,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Vienna Insurance (-3,03 Prozent auf 64,00 EUR), UNIQA Insurance (-1,81 Prozent auf 15,18 EUR), EVN (-1,66 Prozent auf 26,70 EUR), STRABAG SE (-1,38 Prozent auf 78,60 EUR) und Andritz (-0,83 Prozent auf 65,50 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 185 696 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 39,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus
2025 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
