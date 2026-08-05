Börse Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester

Schlussendlich bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,70 Prozent stärker bei 6 703,90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 184,073 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,084 Prozent auf 6 651,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6 657,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 717,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 631,47 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 3,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6 565,92 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Stand von 5 800,23 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 4 523,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 25,27 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 717,16 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 4,14 Prozent auf 64,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,59 Prozent auf 121,10 EUR), STRABAG SE (+ 1,52 Prozent auf 86,90 EUR), BAWAG (+ 0,83 Prozent auf 181,30 EUR) und Wienerberger (+ 0,81 Prozent auf 22,44 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-4,47 Prozent auf 23,50 EUR), voestalpine (-2,52 Prozent auf 47,12 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 142,80 EUR), Andritz (-1,80 Prozent auf 82,00 EUR) und DO (-1,68 Prozent auf 204,50 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 470 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 44,711 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at