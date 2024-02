Börse Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der ATX kam am dritten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der ATX ging nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 3 366,27 Punkten aus dem Mittwochshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 108,702 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,121 Prozent fester bei 3 372,42 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 368,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 365,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 393,70 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0,210 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, betrug der ATX-Kurs 3 398,61 Punkte. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 14.11.2023, einen Stand von 3 259,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, stand der ATX noch bei 3 458,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,34 Prozent. Bei 3 489,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Andritz (+ 4,32 Prozent auf 59,15 EUR), EVN (+ 2,17 Prozent auf 23,50 EUR), Wienerberger (+ 1,36 Prozent auf 32,68 EUR), Lenzing (+ 1,02 Prozent auf 29,75 EUR) und Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,50 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Erste Group Bank (-1,40 Prozent auf 39,44 EUR), CA Immobilien (-1,18 Prozent auf 29,30 EUR), BAWAG (-1,03 Prozent auf 49,88 EUR), AT S (AT&S) (-0,83 Prozent auf 21,60 EUR) und Telekom Austria (-0,75 Prozent auf 7,93 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 377 690 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 22,478 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,61 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

