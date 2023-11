Börse Wien: ATX präsentiert sich zum Start leichter

Am Freitag notiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent leichter bei 3 243,64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 110,177 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,054 Prozent auf 3 249,58 Punkte an der Kurstafel, nach 3 251,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 236,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 249,70 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0,954 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, betrug der ATX-Kurs 3 031,14 Punkte. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 24.08.2023, mit 3 094,07 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 256,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 2,66 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 560,30 Punkte. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 0,68 Prozent auf 29,60 EUR), BAWAG (+ 0,42 Prozent auf 47,58 EUR), Österreichische Post (+ 0,31 Prozent auf 32,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,22 Prozent auf 35,92 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,19 Prozent auf 26,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Raiffeisen (-3,93 Prozent auf 15,16 EUR), Lenzing (-1,52 Prozent auf 35,60 EUR), Telekom Austria (-1,00 Prozent auf 6,95 EUR), EVN (-0,74 Prozent auf 26,65 EUR) und Verbund (-0,43 Prozent auf 81,75 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 47 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,453 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

