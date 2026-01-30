Börse Wien: ATX Prime am Freitagmittag im Plus

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,51 Prozent auf 2 782,59 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,056 Prozent auf 2 770,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 768,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 770,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 785,71 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,55 Prozent zu. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 2 644,70 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 30.10.2025, mit 2 364,71 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, stand der ATX Prime noch bei 1 926,21 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,68 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 809,51 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit PORR (+ 2,19 Prozent auf 35,05 EUR), Palfinger (+ 1,68 Prozent auf 36,30 EUR), BAWAG (+ 1,31 Prozent auf 139,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,21 Prozent auf 109,10 EUR) und STRABAG SE (+ 1,14 Prozent auf 88,50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-6,72 Prozent auf 0,47 EUR), Wolford (-5,23 Prozent auf 2,90 EUR), Marinomed Biotech (-3,54 Prozent auf 17,70 EUR), Rosenbauer (-1,43 Prozent auf 48,30 EUR) und Semperit (-1,42 Prozent auf 12,52 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 106 702 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 42,719 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

