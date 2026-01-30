Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Kursverlauf
|
30.01.2026 12:27:05
Börse Wien: ATX Prime am Freitagmittag im Plus
Am Freitag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,51 Prozent auf 2 782,59 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,056 Prozent auf 2 770,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 768,46 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 770,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 785,71 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,55 Prozent zu. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 2 644,70 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 30.10.2025, mit 2 364,71 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, stand der ATX Prime noch bei 1 926,21 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,68 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 809,51 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit PORR (+ 2,19 Prozent auf 35,05 EUR), Palfinger (+ 1,68 Prozent auf 36,30 EUR), BAWAG (+ 1,31 Prozent auf 139,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,21 Prozent auf 109,10 EUR) und STRABAG SE (+ 1,14 Prozent auf 88,50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-6,72 Prozent auf 0,47 EUR), Wolford (-5,23 Prozent auf 2,90 EUR), Marinomed Biotech (-3,54 Prozent auf 17,70 EUR), Rosenbauer (-1,43 Prozent auf 48,30 EUR) und Semperit (-1,42 Prozent auf 12,52 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 106 702 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 42,719 Mrd. Euro heraus.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Marinomed Biotech AG
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|137,40
|-0,07%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,55
|-2,69%
|Erste Group Bank AG
|109,50
|1,58%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,45
|0,53%
|Marinomed Biotech AG
|18,60
|1,36%
|OMV AG
|50,05
|-0,10%
|Palfinger AG
|36,20
|1,40%
|PORR AG
|34,85
|1,60%
|Raiffeisen
|42,68
|0,71%
|Rosenbauer
|47,50
|-3,06%
|Semperit AG Holding
|12,56
|-1,10%
|STRABAG SE
|87,50
|0,00%
|Warimpex
|0,48
|-4,94%
|Wolford AG
|3,06
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 779,34
|0,39%
