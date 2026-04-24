Börse Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Abgaben

Anleger in Wien treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

Um 12:10 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,14 Prozent leichter bei 2 845,02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 2 878,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 877,89 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 880,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 837,62 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 3,45 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 617,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 2 740,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 024,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,51 Prozent auf 94,90 EUR), CPI Europe (+ 1,46 Prozent auf 15,24 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,09 Prozent auf 37,05 EUR), Palfinger (+ 1,09 Prozent auf 37,05 EUR) und Frequentis (+ 0,93 Prozent auf 76,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Österreichische Post (-4,96 Prozent auf 33,55 EUR), Wolford (-4,11 Prozent auf 2,80 EUR), BAWAG (-3,99 Prozent auf 146,90 EUR), voestalpine (-3,25 Prozent auf 41,68 EUR) und FACC (-2,99 Prozent auf 13,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 159 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,384 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at