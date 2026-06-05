Börse Wien: ATX Prime am Freitagnachmittag mit Abgaben

Anleger in Wien treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,26 Prozent leichter bei 3 012,89 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 3 021,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 020,86 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 041,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 012,89 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,854 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 868,90 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Wert von 2 703,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 219,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4,07 Prozent auf 79,30 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,61 Prozent auf 4,02 EUR), Wolford (+ 3,20 Prozent auf 2,58 EUR), Rosenbauer (+ 1,59 Prozent auf 64,00 EUR) und Verbund (+ 1,53 Prozent auf 59,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen CA Immobilien (-5,44 Prozent auf 22,60 EUR), FACC (-4,47 Prozent auf 15,80 EUR), PORR (-4,33 Prozent auf 38,65 EUR), Marinomed Biotech (-3,70 Prozent auf 10,40 EUR) und voestalpine (-3,20 Prozent auf 47,22 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 174 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,035 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at