Börse Wien: ATX Prime am Nachmittag freundlich

Der ATX Prime entwickelt sich heute positiv.

Um 15:42 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,56 Prozent auf 2 914,25 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,088 Prozent stärker bei 2 871,89 Punkten, nach 2 869,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 924,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 871,63 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der ATX Prime 2 618,16 Punkte auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 2 698,49 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 1 935,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 924,62 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit BAWAG (+ 7,08 Prozent auf 151,20 EUR), Frequentis (+ 4,75 Prozent auf 77,20 EUR), Rosenbauer (+ 4,72 Prozent auf 53,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,02 Prozent auf 68,30 EUR) und FACC (+ 2,12 Prozent auf 14,44 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Verbund (-2,37 Prozent auf 63,95 EUR), EVN (-2,23 Prozent auf 28,45 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,85 Prozent auf 5,30 EUR), Telekom Austria (-1,66 Prozent auf 9,45 EUR) und Marinomed Biotech (-1,46 Prozent auf 13,50 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 226 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,89 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at