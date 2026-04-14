Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
14.04.2026 15:58:59
Börse Wien: ATX Prime am Nachmittag freundlich
Um 15:42 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,56 Prozent auf 2 914,25 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,088 Prozent stärker bei 2 871,89 Punkten, nach 2 869,37 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 924,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 871,63 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der ATX Prime 2 618,16 Punkte auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 2 698,49 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 1 935,09 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 924,62 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit BAWAG (+ 7,08 Prozent auf 151,20 EUR), Frequentis (+ 4,75 Prozent auf 77,20 EUR), Rosenbauer (+ 4,72 Prozent auf 53,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,02 Prozent auf 68,30 EUR) und FACC (+ 2,12 Prozent auf 14,44 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Verbund (-2,37 Prozent auf 63,95 EUR), EVN (-2,23 Prozent auf 28,45 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,85 Prozent auf 5,30 EUR), Telekom Austria (-1,66 Prozent auf 9,45 EUR) und Marinomed Biotech (-1,46 Prozent auf 13,50 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 226 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,89 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Wien: ATX Prime am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: ATX Prime mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11:05
|EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gertrude Tumpel-Gugerell, buy (EQS Group)
|
11:05
|EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gertrude Tumpel-Gugerell, Kauf (EQS Group)
|
09:29
|Gute Stimmung in Wien: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
13.04.26
|Montagshandel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)