Börse Wien: ATX Prime am Nachmittag schwächer

Mit dem ATX Prime geht es am ersten Tag der Woche abwärts.

Um 15:42 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,63 Prozent auf 3 157,02 Punkte zurück. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 177,07 Punkten, nach 3 177,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 156,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 181,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 152,29 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 2 852,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 2 297,52 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 18,77 Prozent zu Buche. Bei 3 243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Telekom Austria (+ 3,28 Prozent auf 10,08 EUR), Frequentis (+ 3,08 Prozent auf 73,70 EUR), Wienerberger (+ 2,39 Prozent auf 20,56 EUR), DO (+ 1,99 Prozent auf 205,00 EUR) und FACC (+ 1,52 Prozent auf 16,06 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-8,70 Prozent auf 144,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-8,14 Prozent auf 4,85 EUR), Wolford (-5,00 Prozent auf 1,90 EUR), OMV (-2,19 Prozent auf 62,45 EUR) und Verbund (-1,94 Prozent auf 58,05 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 261 820 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at