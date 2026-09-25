UBM Development Aktie

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WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

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ATX Prime im Fokus 25.09.2026 12:26:31

Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittag zu

Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittag zu

Der ATX Prime verbucht am Freitag Zuwächse.

Um 12:10 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,43 Prozent auf 3 420,98 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent stärker bei 3 372,71 Punkten, nach 3 372,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 372,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 424,69 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,76 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 3 282,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 193,12 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 2 310,18 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 28,70 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 434,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 5,68 Prozent auf 5,58 EUR), ZUMTOBEL (+ 4,63 Prozent auf 4,29 EUR), Raiffeisen (+ 3,81 Prozent auf 65,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,33 Prozent auf 201,50 EUR) und Telekom Austria (+ 2,68 Prozent auf 9,59 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Rosenbauer (-2,47 Prozent auf 63,20 EUR), OMV (-1,64 Prozent auf 72,10 EUR), Flughafen Wien (-1,50 Prozent auf 52,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,17 Prozent auf 29,65 EUR) und UBM Development (-0,58 Prozent auf 17,10 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 55 950 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 203,50 4,36% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 123,10 2,24% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 53,40 0,00% Flughafen Wien AG
Marinomed Biotech AG 4,00 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,60 -2,32% OMV AG
Polytec 5,44 3,03% Polytec
Raiffeisen 64,70 2,62% Raiffeisen
Rosenbauer 64,60 -0,31% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 29,70 -1,00% Schoeller-Bleckmann
Telekom Austria AG 9,36 0,21% Telekom Austria AG
UBM Development AG 17,20 0,00% UBM Development AG
Wienerberger AG 17,30 1,53% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 4,20 2,44% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 401,04 0,84%

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