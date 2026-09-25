UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|ATX Prime im Fokus
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25.09.2026 12:26:31
Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittag zu
Um 12:10 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,43 Prozent auf 3 420,98 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent stärker bei 3 372,71 Punkten, nach 3 372,68 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 372,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 424,69 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,76 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 3 282,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 193,12 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 2 310,18 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 28,70 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 434,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 5,68 Prozent auf 5,58 EUR), ZUMTOBEL (+ 4,63 Prozent auf 4,29 EUR), Raiffeisen (+ 3,81 Prozent auf 65,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,33 Prozent auf 201,50 EUR) und Telekom Austria (+ 2,68 Prozent auf 9,59 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Rosenbauer (-2,47 Prozent auf 63,20 EUR), OMV (-1,64 Prozent auf 72,10 EUR), Flughafen Wien (-1,50 Prozent auf 52,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,17 Prozent auf 29,65 EUR) und UBM Development (-0,58 Prozent auf 17,10 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 55 950 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu UBM Development AG
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15:58
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime im Plus (finanzen.at)
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12:26
|Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
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09:28
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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24.09.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.09.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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22.09.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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04.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|203,50
|4,36%
|Erste Group Bank AG
|123,10
|2,24%
|Flughafen Wien AG
|53,40
|0,00%
|Marinomed Biotech AG
|4,00
|0,00%
|OMV AG
|71,60
|-2,32%
|Polytec
|5,44
|3,03%
|Raiffeisen
|64,70
|2,62%
|Rosenbauer
|64,60
|-0,31%
|Schoeller-Bleckmann
|29,70
|-1,00%
|Telekom Austria AG
|9,36
|0,21%
|UBM Development AG
|17,20
|0,00%
|Wienerberger AG
|17,30
|1,53%
|ZUMTOBEL AG
|4,20
|2,44%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 401,04
|0,84%
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