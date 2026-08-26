Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
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26.08.2026 15:58:41
Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu
Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,01 Prozent höher bei 3 315,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,031 Prozent auf 3 281,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 282,20 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 271,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 315,25 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der ATX Prime bei 3 177,07 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 3 013,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 350,16 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,72 Prozent nach oben. Bei 3 337,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 9,00 Prozent auf 2,18 EUR), FACC (+ 3,72 Prozent auf 16,18 EUR), voestalpine (+ 3,63 Prozent auf 45,66 EUR), Frequentis (+ 3,37 Prozent auf 73,60 EUR) und Andritz (+ 3,09 Prozent auf 83,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil OMV (-1,18 Prozent auf 67,10 EUR), Semperit (-1,17 Prozent auf 16,95 EUR), Rosenbauer (-0,97 Prozent auf 61,20 EUR), CPI Europe (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,43 Prozent auf 4,60 EUR) unter Druck.
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 187 851 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47,546 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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