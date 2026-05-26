Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Fokus
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26.05.2026 17:58:55
Börse Wien: ATX Prime beendet den Dienstagshandel mit Verlusten
Letztendlich notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,75 Prozent leichter bei 3 013,78 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3 036,70 Punkten, nach 3 036,70 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 042,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 013,78 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 2 848,78 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 26.02.2026, mit 2 866,62 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 224,33 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,38 Prozent nach oben. 3 042,55 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 6,92 Prozent auf 2,78 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,31 Prozent auf 34,30 EUR), Warimpex (+ 2,79 Prozent auf 0,52 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,67 Prozent auf 9,60 EUR) und FACC (+ 2,45 Prozent auf 16,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Vienna Insurance (-2,92 Prozent auf 63,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,78 Prozent auf 140,00 EUR), Lenzing (-2,62 Prozent auf 24,20 EUR), DO (-2,41 Prozent auf 186,20 EUR) und CA Immobilien (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 407 359 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,180 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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