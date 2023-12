Börse Wien: ATX Prime beendet den Mittwochshandel im Minus

Am Mittwochabend agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.

Am Mittwoch ging der ATX Prime nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 1 653,87 Punkten aus dem Handel. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 1 655,64 Punkten, nach 1 655,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 653,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 664,89 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0,782 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, lag der ATX Prime bei 1 619,04 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 13.09.2023, bei 1 592,11 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 1 574,17 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 4,43 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 513,39 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,95 Prozent auf 118,60 EUR), Frequentis (+ 2,15 Prozent auf 28,50 EUR), UBM Development (+ 1,94 Prozent auf 21,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,49 Prozent auf 41,00 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,46 Prozent auf 19,46 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-3,33 Prozent auf 31,90 EUR), BAWAG (-1,75 Prozent auf 46,08 EUR), PORR (-1,72 Prozent auf 12,54 EUR), FACC (-1,36 Prozent auf 5,82 EUR) und UNIQA Insurance (-1,33 Prozent auf 7,44 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 598 169 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 28,853 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

2023 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Index weist die OMV-Aktie mit 11,24 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at