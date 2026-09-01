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ATX Prime aktuell 01.09.2026 09:28:57

Börse Wien: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

Börse Wien: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Morgen.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 3 329,57 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 3 328,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3 328,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 327,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 343,15 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3 181,80 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 3 003,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 318,44 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 25,26 Prozent aufwärts. Bei 3 363,45 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell EVN (+ 2,21 Prozent auf 30,10 EUR), STRABAG SE (+ 2,12 Prozent auf 96,50 EUR), voestalpine (+ 1,71 Prozent auf 46,48 EUR), Frequentis (+ 1,32 Prozent auf 77,00 EUR) und Verbund (+ 1,26 Prozent auf 60,05 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Kapsch TrafficCom (-1,94 Prozent auf 4,54 EUR), FACC (-1,31 Prozent auf 16,60 EUR), BAWAG (-1,17 Prozent auf 177,70 EUR), Palfinger (-0,94 Prozent auf 31,50 EUR) und CA Immobilien (-0,86 Prozent auf 23,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 36 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 48,013 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,65 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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CA Immobilien 23,05 -1,07% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 121,10 -0,16% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,30 -0,51% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 16,46 -2,14% FACC AG
Frequentis 73,30 -3,55% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,51 -2,59% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,40 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 69,45 1,39% OMV AG
Palfinger AG 31,35 -1,42% Palfinger AG
STRABAG SE 95,60 1,16% STRABAG SE
Verbund AG 59,80 0,84% Verbund AG
voestalpine AG 45,42 -0,61% voestalpine AG
ZUMTOBEL AG 4,01 -0,25% ZUMTOBEL AG

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