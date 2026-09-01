BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|ATX Prime aktuell
|
01.09.2026 09:28:57
Börse Wien: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 3 329,57 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 3 328,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3 328,25 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 327,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 343,15 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3 181,80 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 3 003,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 318,44 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 25,26 Prozent aufwärts. Bei 3 363,45 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell EVN (+ 2,21 Prozent auf 30,10 EUR), STRABAG SE (+ 2,12 Prozent auf 96,50 EUR), voestalpine (+ 1,71 Prozent auf 46,48 EUR), Frequentis (+ 1,32 Prozent auf 77,00 EUR) und Verbund (+ 1,26 Prozent auf 60,05 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Kapsch TrafficCom (-1,94 Prozent auf 4,54 EUR), FACC (-1,31 Prozent auf 16,60 EUR), BAWAG (-1,17 Prozent auf 177,70 EUR), Palfinger (-0,94 Prozent auf 31,50 EUR) und CA Immobilien (-0,86 Prozent auf 23,10 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 36 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 48,013 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,65 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu FACC AG
|
09:28
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: So bewegt sich der ATX Prime am Freitagmittag (finanzen.at)
|
27.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
26.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
26.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Frequentis
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|176,70
|-1,72%
|CA Immobilien
|23,05
|-1,07%
|Erste Group Bank AG
|121,10
|-0,16%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,30
|-0,51%
|FACC AG
|16,46
|-2,14%
|Frequentis
|73,30
|-3,55%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,51
|-2,59%
|Marinomed Biotech AG
|4,40
|0,00%
|OMV AG
|69,45
|1,39%
|Palfinger AG
|31,35
|-1,42%
|STRABAG SE
|95,60
|1,16%
|Verbund AG
|59,80
|0,84%
|voestalpine AG
|45,42
|-0,61%
|ZUMTOBEL AG
|4,01
|-0,25%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 311,23
|-0,51%