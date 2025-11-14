Börse Wien: ATX Prime beginnt Freitagshandel im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Freitag.

Am Freitag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,91 Prozent schwächer bei 2 413,61 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 2 435,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 435,77 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 436,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 413,61 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,98 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 14.10.2025, den Stand von 2 342,16 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Stand von 2 384,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der ATX Prime auf 1 763,19 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 32,19 Prozent nach oben. Bei 2 461,76 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell STRABAG SE (+ 1,56 Prozent auf 71,60 EUR), Wolford (+ 0,56 Prozent auf 3,60 EUR), Palfinger (+ 0,33 Prozent auf 30,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,40 EUR) und DO (+ 0,21 Prozent auf 190,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Kapsch TrafficCom (-3,48 Prozent auf 6,10 EUR), AT S (AT&S) (-3,00 Prozent auf 27,45 EUR), voestalpine (-2,70 Prozent auf 33,86 EUR), Lenzing (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR) und BAWAG (-1,74 Prozent auf 113,20 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 28 459 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 36,408 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent an der Spitze im Index.

