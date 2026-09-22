voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX Prime-Entwicklung
|
22.09.2026 09:28:53
Börse Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone
Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 3 379,64 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,092 Prozent fester bei 3 383,15 Punkten, nach 3 380,05 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 377,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 388,44 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 261,96 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 3 241,86 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 2 303,44 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 27,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 4,36 Prozent auf 63,45 EUR), PORR (+ 1,25 Prozent auf 36,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,24 Prozent auf 73,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,18 Prozent auf 189,20 EUR) und DO (+ 1,06 Prozent auf 191,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Kapsch TrafficCom (-3,37 Prozent auf 4,02 EUR), Polytec (-1,61 Prozent auf 4,89 EUR), UBM Development (-1,46 Prozent auf 16,90 EUR), Vienna Insurance (-1,40 Prozent auf 70,30 EUR) und voestalpine (-1,18 Prozent auf 45,34 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX Prime ist die Verbund-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 653 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 46,148 Mrd. Euro den größten Anteil.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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