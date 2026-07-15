Börse Wien: ATX Prime beginnt Mittwochshandel im Minus

Der ATX Prime gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwoch wieder ab.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,34 Prozent schwächer bei 3 187,55 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,009 Prozent schwächer bei 3 198,18 Punkten in den Handel, nach 3 198,48 Punkten am Vortag.

Bei 3 184,21 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 198,44 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,050 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 162,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 910,44 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Wert von 2 242,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 19,92 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 2,32 Prozent auf 5,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,30 Prozent auf 186,40 EUR), Semperit (+ 1,00 Prozent auf 15,15 EUR), CPI Europe (+ 0,78 Prozent auf 15,42 EUR) und FACC (+ 0,70 Prozent auf 17,28 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Vienna Insurance (-2,10 Prozent auf 65,30 EUR), Frequentis (-1,94 Prozent auf 60,70 EUR), Wolford (-1,77 Prozent auf 2,22 EUR), Polytec (-1,71 Prozent auf 4,61 EUR) und DO (-1,67 Prozent auf 199,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 21 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45,133 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at