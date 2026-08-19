Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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19.08.2026 09:29:15
Börse Wien: ATX Prime beginnt Mittwochshandel im Minus
Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent schwächer bei 3 263,93 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 3 268,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 268,68 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 271,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 261,67 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,58 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 3 136,85 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Stand von 2 888,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2 425,00 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,79 Prozent nach oben. Bei 3 337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 2,38 Prozent auf 51,60 EUR), Telekom Austria (+ 1,39 Prozent auf 10,24 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,21 Prozent auf 150,80 EUR), Verbund (+ 0,97 Prozent auf 57,50 EUR) und Semperit (+ 0,90 Prozent auf 16,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil FACC (-2,86 Prozent auf 16,28 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,99 Prozent auf 80,10 EUR), Lenzing (-0,86 Prozent auf 23,05 EUR), Frequentis (-0,85 Prozent auf 69,60 EUR) und Wienerberger (-0,81 Prozent auf 19,49 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 29 764 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,508 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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