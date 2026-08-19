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Wiener Börse-Handel im Fokus 19.08.2026 09:29:15

Börse Wien: ATX Prime beginnt Mittwochshandel im Minus

Börse Wien: ATX Prime beginnt Mittwochshandel im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittwoch.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent schwächer bei 3 263,93 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 3 268,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 268,68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 271,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 261,67 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,58 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 3 136,85 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Stand von 2 888,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2 425,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,79 Prozent nach oben. Bei 3 337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 2,38 Prozent auf 51,60 EUR), Telekom Austria (+ 1,39 Prozent auf 10,24 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,21 Prozent auf 150,80 EUR), Verbund (+ 0,97 Prozent auf 57,50 EUR) und Semperit (+ 0,90 Prozent auf 16,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil FACC (-2,86 Prozent auf 16,28 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,99 Prozent auf 80,10 EUR), Lenzing (-0,86 Prozent auf 23,05 EUR), Frequentis (-0,85 Prozent auf 69,60 EUR) und Wienerberger (-0,81 Prozent auf 19,49 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 29 764 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,508 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Erste Group Bank AG 119,00 -1,90% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,00 -4,53% FACC AG
Flughafen Wien AG 52,40 3,97% Flughafen Wien AG
Frequentis 68,90 -1,85% Frequentis
Lenzing AG 23,05 -0,86% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,50 -10,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 80,80 -0,12% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 68,55 1,48% OMV AG
Semperit AG Holding 16,35 -2,10% Semperit AG Holding
Telekom Austria AG 10,10 0,00% Telekom Austria AG
Verbund AG 57,50 0,97% Verbund AG
Wienerberger AG 19,21 -2,24% Wienerberger AG
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ATX Prime 3 245,27 -0,72%

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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