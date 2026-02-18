Polytec Aktie
18.02.2026 15:59:07
Börse Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zu
Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,32 Prozent auf 2 874,08 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 2 836,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 836,77 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 882,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 836,21 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Wert von 2 716,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 347,40 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 18.02.2025, mit 2 071,96 Punkten bewertet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,12 Prozent nach oben. Bei 2 896,54 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 2 638,17 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 3,90 Prozent auf 46,38 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,86 Prozent auf 16,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,45 Prozent auf 35,50 EUR), Addiko Bank (+ 2,35 Prozent auf 26,10 EUR) und Marinomed Biotech (+ 2,30 Prozent auf 17,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Semperit (-2,40 Prozent auf 13,02 EUR), UBM Development (-2,00 Prozent auf 19,60 EUR), Rosenbauer (-1,82 Prozent auf 48,60 EUR), Polytec (-1,51 Prozent auf 3,92 EUR) und Telekom Austria (-1,30 Prozent auf 9,86 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 305 337 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,117 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
Die Warimpex-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
