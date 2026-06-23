Börse Wien: ATX Prime fällt am Mittag

Um 12:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,80 Prozent auf 3 183,39 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 3 242,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 241,86 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 242,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 164,45 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der ATX Prime mit 2 958,18 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 23.03.2026, einen Wert von 2 613,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 159,59 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,76 Prozent zu. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 10,00 Prozent auf 2,64 EUR), Flughafen Wien (+ 1,41 Prozent auf 50,40 EUR), Semperit (+ 0,99 Prozent auf 15,35 EUR), PORR (+ 0,45 Prozent auf 44,90 EUR) und CPI Europe (+ 0,40 Prozent auf 15,24 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-8,79 Prozent auf 218,00 EUR), Lenzing (-4,98 Prozent auf 25,75 EUR), Rosenbauer (-4,75 Prozent auf 56,20 EUR), Polytec (-4,11 Prozent auf 4,20 EUR) und voestalpine (-3,11 Prozent auf 43,56 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 101 173 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,83 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,13 Prozent.

Redaktion finanzen.at