Börse Wien: ATX Prime fällt zum Start des Montagshandels zurück

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Montag.

Am Montag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent tiefer bei 3 250,39 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 3 261,33 Punkten, nach 3 261,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 3 263,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 248,42 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Stand von 3 219,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 3 316,35 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 411,29 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 22,28 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 5,21 Prozent auf 66,60 EUR), UBM Development (+ 1,03 Prozent auf 14,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,10 EUR), DO (+ 0,43 Prozent auf 231,50 EUR) und PORR (+ 0,30 Prozent auf 33,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-7,97 Prozent auf 0,43 EUR), Semperit (-3,82 Prozent auf 16,35 EUR), Polytec (-2,15 Prozent auf 4,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,70 Prozent auf 75,30 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,66 Prozent auf 3,56 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 19 116 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at