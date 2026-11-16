ATX Prime
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|ATX Prime-Performance
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16.11.2026 09:28:36
Börse Wien: ATX Prime fällt zum Start des Montagshandels zurück
Am Montag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent tiefer bei 3 250,39 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 3 261,33 Punkten, nach 3 261,14 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 3 263,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 248,42 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Stand von 3 219,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 3 316,35 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 411,29 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 22,28 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 5,21 Prozent auf 66,60 EUR), UBM Development (+ 1,03 Prozent auf 14,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,10 EUR), DO (+ 0,43 Prozent auf 231,50 EUR) und PORR (+ 0,30 Prozent auf 33,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-7,97 Prozent auf 0,43 EUR), Semperit (-3,82 Prozent auf 16,35 EUR), Polytec (-2,15 Prozent auf 4,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,70 Prozent auf 75,30 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,66 Prozent auf 3,56 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 19 116 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|20,90
|-0,24%
|DO & CO
|230,50
|0,00%
|Erste Group Bank AG
|116,30
|0,35%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|31,20
|-0,64%
|Frequentis
|70,10
|10,74%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,55
|-1,93%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|76,00
|-0,78%
|OMV AG
|73,35
|0,00%
|Polytec
|4,12
|-1,67%
|PORR AG
|33,45
|1,36%
|Semperit AG Holding
|16,75
|-1,47%
|UBM Development AG
|14,40
|-1,03%
|voestalpine AG
|36,14
|-1,15%
|Warimpex
|0,43
|-7,97%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 256,58
|-0,14%
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