Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|ATX Prime im Fokus
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18.08.2026 15:58:52
Börse Wien: ATX Prime gibt am Nachmittag nach
Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent tiefer bei 3 279,32 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,032 Prozent leichter bei 3 297,95 Punkten, nach 3 299,02 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 303,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 268,28 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 136,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 905,73 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Wert von 2 390,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 23,37 Prozent zu Buche. Bei 3 337,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 4,17 Prozent auf 5,00 EUR), EVN (+ 2,33 Prozent auf 28,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,31 Prozent auf 70,90 EUR), Addiko Bank (+ 1,99 Prozent auf 25,60 EUR) und Telekom Austria (+ 1,99 Prozent auf 10,24 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-11,06 Prozent auf 154,40 EUR), Rosenbauer (-3,48 Prozent auf 61,00 EUR), Wienerberger (-2,09 Prozent auf 19,66 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 4,70 EUR) und FACC (-1,73 Prozent auf 17,06 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 362 296 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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