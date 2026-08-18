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ATX Prime im Fokus 18.08.2026 15:58:52

Börse Wien: ATX Prime gibt am Nachmittag nach

Börse Wien: ATX Prime gibt am Nachmittag nach

Der ATX Prime verbucht derzeit Verluste.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent tiefer bei 3 279,32 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,032 Prozent leichter bei 3 297,95 Punkten, nach 3 299,02 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 303,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 268,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 136,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 905,73 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Wert von 2 390,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 23,37 Prozent zu Buche. Bei 3 337,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 4,17 Prozent auf 5,00 EUR), EVN (+ 2,33 Prozent auf 28,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,31 Prozent auf 70,90 EUR), Addiko Bank (+ 1,99 Prozent auf 25,60 EUR) und Telekom Austria (+ 1,99 Prozent auf 10,24 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-11,06 Prozent auf 154,40 EUR), Rosenbauer (-3,48 Prozent auf 61,00 EUR), Wienerberger (-2,09 Prozent auf 19,66 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 4,70 EUR) und FACC (-1,73 Prozent auf 17,06 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 362 296 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Addiko Bank 25,60 1,99% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 149,00 -14,17% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 121,30 -0,82% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,50 2,15% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 16,76 -3,46% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 4,79 0,00% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 5,00 4,17% Marinomed Biotech AG
OMV AG 67,55 2,19% OMV AG
Rosenbauer 61,40 -2,85% Rosenbauer
Telekom Austria AG 10,10 0,60% Telekom Austria AG
Vienna Insurance 71,50 3,17% Vienna Insurance
Wienerberger AG 19,65 -2,14% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 3,95 -0,75% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 268,68 -0,92%

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