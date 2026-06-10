Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX Prime-Kursentwicklung
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10.06.2026 12:26:49
Börse Wien: ATX Prime in der Verlustzone
Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,85 Prozent leichter bei 2 941,25 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 2 966,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 966,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 939,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 972,70 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 2,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2 910,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 710,36 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 207,58 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,65 Prozent nach oben. Bei 3 047,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 1,49 Prozent auf 61,30 EUR), UBM Development (+ 1,46 Prozent auf 17,35 EUR), Österreichische Post (+ 1,11 Prozent auf 32,00 EUR), Polytec (+ 1,05 Prozent auf 4,79 EUR) und DO (+ 1,02 Prozent auf 178,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-7,19 Prozent auf 2,58 EUR), Marinomed Biotech (-3,85 Prozent auf 10,00 EUR), FACC (-3,30 Prozent auf 15,26 EUR), Warimpex (-3,15 Prozent auf 0,49 EUR) und Wienerberger (-2,78 Prozent auf 22,38 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 139 664 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,190 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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