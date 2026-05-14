Börse Wien: ATX Prime klettert

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,64 Prozent höher bei 2 927,82 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent fester bei 2 909,49 Punkten in den Handel, nach 2 909,21 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 929,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 908,35 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,563 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2 918,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 2 799,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, notierte der ATX Prime bei 2 234,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,14 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 973,28 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 4,18 Prozent auf 14,46 EUR), Polytec (+ 3,78 Prozent auf 4,67 EUR), Wienerberger (+ 2,54 Prozent auf 23,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,41 Prozent auf 79,10 EUR) und Telekom Austria (+ 1,40 Prozent auf 10,14 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-4,83 Prozent auf 2,76 EUR), Warimpex (-3,80 Prozent auf 0,48 EUR), PORR (-3,17 Prozent auf 36,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,46 Prozent auf 5,56 EUR) und Marinomed Biotech (-2,00 Prozent auf 9,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 124 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 37,520 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at