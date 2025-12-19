Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|Index-Performance im Blick
|
19.12.2025 17:59:07
Börse Wien: ATX Prime letztendlich fester
Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,78 Prozent höher bei 2 596,64 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,014 Prozent tiefer bei 2 576,15 Punkten in den Handel, nach 2 576,52 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 571,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 601,99 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,34 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 390,42 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 2 312,60 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, den Stand von 1 787,24 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 42,21 Prozent. Bei 2 601,99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Kapsch TrafficCom (+ 5,90 Prozent auf 6,10 EUR), Frequentis (+ 4,52 Prozent auf 69,40 EUR), Raiffeisen (+ 2,87 Prozent auf 37,26 EUR), DO (+ 2,49 Prozent auf 206,00 EUR) und BAWAG (+ 2,38 Prozent auf 124,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Semperit (-3,59 Prozent auf 12,34 EUR), FACC (-3,45 Prozent auf 11,20 EUR), Palfinger (-3,30 Prozent auf 32,25 EUR), ZUMTOBEL (-1,86 Prozent auf 3,44 EUR) und CPI Europe (-1,15 Prozent auf 15,50 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 990 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,505 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
